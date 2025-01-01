В Кулаково Тюменского района установят бассейн для крещенских купаний

| Фото: из Telegram-канала главы Тюменского района Ольги Зиминой | Фото: из Telegram-канала главы Тюменского района Ольги Зиминой

Бассейн для крещенских купаний впервые установят на территории храма с. Кулаково. Всего в Тюменском районе районе подготовят семь мест для окунания.

"На совещании с главами сельских поселений, представителями епархии, санитарно-эпидемиологической службы, полиции, Управления МЧС, Государственной инспекции по маломерным судам и Областной больницы № 19 обсудили результаты предварительного обследования традиционных мест для купелей. На реке Пышма у села Богандинского пробы воды показали ее неудовлетворительное санитарное состояние, на озере Андреевском в районе поселка Боровского – слишком тонкий лед", - рассказала глава Тюменского района Ольга Зимина в своем Telegram-канале.

Окунуться по народной традиции 19 января можно будет также в Каменке и Червишево, Мальково и Перевалово, Успенке и Зырянке.

Администрации сельских поселений оборудуют купели перилами, сделают безопасный подход по настилам или сену, установят палатки для переодевания, проведут освещение. За порядком проследят сотрудники полиции, дружинники и автоинспекция. Будет организовано дежурство медбригад.

"В связи с сокращением числа купелей и в нашем районе, и в Тюмени, ожидаем большого наплыва желающих окунуться, поэтому все службы будут работать в усиленном режиме. Тем более синоптики наконец-то обещают настоящие зимние морозы в этот день. А потому прошу здраво подойти к традиции, особенно людям, имеющим хронические заболевания", - обратилась к землякам Ольга Зимина.

Ранее, Тобольская митрополия опубликовала полный список мест для крещенского купания в Тюменской области.