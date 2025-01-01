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Мобильную связь и интернет улучшили на трассе Тюмень - Курган

Общество, 15:53 16 января 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Компания телекоммуникационных услуг МТС улучшила LTE-покрытие на автотрассе Тюмень - Курган. Благодаря включению на базовых станциях "дальнобойного" диапазона LTE-900 с высокой проникающей способностью радиосигнала, водители и пассажиры могут пользоваться голосовой связью и мобильным интернетом, сообщает пресс-служба МТС в Тюменской области, ХМАО, ЯНАО.

"Всего за 2024 год на автотрассах Тюменской области МТС усилила сеть более чем в 90 локациях. Благодаря масштабному рефармингу, тюменцы могут пользоваться качественной связью на дорогах в направлении Екатеринбурга, Ханты-Мансийска, Омска, Кургана. Теперь путешествия будут комфортнее и безопаснее. Кроме того, сеть LTE может стать надежной платформой для запуска новых цифровых услуг в области мониторинга транспорта, состояния дорог и безопасности в пути", – прокомментировала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

Новое оборудование установили на шести ключевых участках дороги в Тюменском и Исетском районах. Расширение сети проведено в районе сел Червишево, Шорохово, Статичное, Леваши, а также вдоль трассы на территории санатория "Сибирь". Отдыхающие смогут пользоваться банковскими приложениями, маркетплейсами, мессенджерами.

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# Интернет , мобильная связь

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