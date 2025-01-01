Более четырех тысяч тонн стекла отправили на переработку в Тюменской области в 2024 году

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

4,2 тыс. тонн стекла направило на перерабатывающие заводы Тюменское экологическое объединение в 2024 году. Этот объем превышает прошлогодний показатель на 600 тонн, сообщает пресс-служба ТЭО.

Попадая в контейнеры вместе с другим мусором, банки и бутылки чаще разбиваются. На мусоросортировочных заводах такие осколки - стеклобой отделяют от остальных отходов и передают компаниям, специализирующимся на его переработке.

Вторичное использование стекла возможно благодаря тому, что оно сохраняет свои свойства даже после многократной переработки, а вот в природной среде такой материал разлагается свыше тысячи лет.