Для отдыха в новогодние каникулы тюменцы чаще выбирали азиатские курорты

| Фото: Полина Достовалова | Фото: Полина Достовалова

В прошедший новогодний туристический сезон за рубеж выехало на 19% больше тюменцев в сравнении с прошлогодними зимними каникулами, при этом спрос на туры вырос на 45%. Европейским рождественским ярмаркам жители Тюменской области предпочли отдых на пляже: количество туристов на азиатском направлении увеличилось на 42%. К таким выводам пришли аналитики МегаФона и "Слетать.ру".

Как показывает анализ обезличенных данных абонентов оператора, интерес тюменцев к странам Азии растет на протяжении нескольких сезонов. В этом году там отдохнуло 15% от общего числа туристов из региона, выезжавших за рубеж в новогодние каникулы. Наиболее популярным азиатским направлением у тюменцев стал Таиланд. За ним следует Китай. Интерес к отдыху в Поднебесной в этом зимнем сезоне вырос в 2,6 раза, а к Вьетнаму – вдвое, что сделало его третьей азиатской страной по динамике популярности.

На прежнем уровне остался интерес жителей области к Африканскому континенту. Чаще всего тюменцы выбрали для отдыха Египет. Турпоток в эту страну составил 98% от общего числа туристов на континент.

| Фото: Полина Достовалова | Фото: Полина Достовалова

Отмечается рекордное падение интереса тюменцев к европейским странам, где популярны зимние виды отдыха: к Швейцарии – на 41%, к Финляндии – вдвое. Несмотря на это, каникулы в Европе провели на 19% больше тюменских туристов, чем годом ранее. В этом сезоне снизилась и востребованность стран Южной Америки среди тюменцев. В частности, турпоток на Кубу уменьшился на 48%.

В Турцию летало на 4% больше тюменцев, чем в аналогичный период прошлого года. Самый популярный летний курорт сохранил среди жителей области третье место в топ-5 туристических стран в новогодние праздники. Кроме него в пятерку вошли Таиланд, ОАЭ, Египет и Китай.

По данным "Слетать.ру", наиболее популярный у российских туристов Таиланд подорожал на 10%, тур в среднем обошелся в 327 тысяч рублей. В Турцию поездки стали дороже на 5% – до 157 тысяч рублей. ОАЭ показали рост стоимости на 9% – до 281 тысячи рублей, при этом турпоток вырос на 14%. Китай стал дороже на рекордные 59% – до 300 тысяч рублей. Туры в Египет подорожали на 32% – до 214 тысяч рублей.

По данным сервиса "Слетать.ру", в среднем новогодний отпуск российского путешественника длился семь дней, а каждый третий тур оформлен на семью с детьми. Примечательно, что россияне стали планировать отпуск заранее – глубина продаж увеличилась на 61% и составила один месяц.