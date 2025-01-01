Жители Тюменской области могут оформить гостевой доступ в приложении Госуслуги.Дом
Жителям Тюменской области могут оформить гостевой доступ в приложении Госуслуги.Дом. благодаря этому они помогают пожилым родственникам передавать показания счетчиков, оплачивать счета и подавать заявки в управляющие компании, сообщили в региональной Госжилинспекции.
Кроме того, в таком режиме доступно обращение в управляющую компанию и другие службы, заявка на поверку счетчиков. Можно смотреть отчеты по капитальному ремонту.
Гостю недоступны голосование на общих собраниях, общение в домовых чатах страхование недвижимости.
Доступ предоставляется собственником в приложении Госуслуги.Дом через телефон, связанный с аккаунтом на портале. Гость получает уведомление в приложении, и у него появляется новый объект с пометкой "Гостевой доступ".
Отметим, сервис доступен в версии 3.8.0 приложения.