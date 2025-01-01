Камеры на дорогах Тюменской области снизили аварийность на опасных участках трасс

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Камеры на дорогах Тюменской области помогли снизить аварийность на опасных участках трасс и местах концентрации ДТП в населенных пунктах. Об этом сообщил начальник управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер на пресс-конференции 20 января.

По его словам, в регионе используются стационарные, передвижные, мобильные комплексы фиксации нарушений Правил дорожного движения. Сеть камер действует в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Ялуторовске, Заводоуковске, на федеральных автодорогах.

Так, за 2024 год водители в Тюменской области превысили скорость более 1 млн 37 тыс. раз, на запрещающий сигнал светофора проехали 21 тыс. 740 раз. Также выявлены другие нарушения: 1 тыс. 932 выезда на полосу встречного движения, 4 тыс. 740 нарушений пользования световыми приборами, 342 случая пользования телефоном во время движения.

350 км федеральных дорог региона контролируют мобильные комплексы "Кордон Про М". Их приобрели по решению проектной группы по инициативе Госавтоинспекции. На трассах размещен 31 антивандальный бокс, 30 передвижных камер, четыре имитатора измерения скорости, 65 шериф-балок.

"Использование этих средств позволило нам на отдельных участках предупредить аварии и не допускать их в дальнейшем. Камеры начали фиксировать и новые составы административных правонарушений такие как выезд на полосу встречного движения, разговор по смартфону за рулем, неправильное пользование световыми приборами, непристегнутые ремни безопасности. Это влияет на вопросы аварийности. Общество начинает понимать, что такие нарушения фиксируются, за это есть административная ответственность", — поделился Андрей Миллер.

Отдельно начальник управления Госавтоинспекции Тюменской области остановился на возможностях программного комплекса "Паутина", который активно используется в регионе. С его помощью к ответственности привлекают злостных неплательщиков штрафов, владельцев машин с иностранными государственными регистрационными знаками.

"В 2024 году задержали 60 злостных должников. Они оплатили штрафы на один миллион 330 тысяч рублей. Были задокументированы около шести тысяч иностранных автомобилей. Задержано три тысячи 828 транспортных средств с прекращенным регистрационным учетом, к ответственности привлечены одна тысяча 379 нарушителей. Рассказываем об этих историях, чтобы участники дорожного движения не думали, что их не найдут, что им удастся избежать наказания. Эта работа будет продолжена в 2025 году", — заключил Андрей Миллер.

Инна Пахомова