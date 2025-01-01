Специалисты "Транснефть – Сибири" проверили техсостояние более 4 тыс. км нефтепроводов и 56 резервуаров

| Фото: Олег Беляев | Фото: Олег Беляев

Более четырех тысяч километров нефтепроводов и 56 резервуаров продиагностировали специалисты "Транснефть – Сибири" в 2024 году. Работы прошли в рамках планового контроля технического состояния.

Для исследований внутренней полости трубопроводов были применены ультразвуковые, магнитные и комбинированные дефектоскопы, которые разработали конструкторы компании ПАО "Транснефть".

212 переходов магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопровода были обследованы через водные преграды общей протяженностью 661,6 км.

Также техническое состояние 23 участков линейной части магистральных трубопроводов общей протяженностью 2,1 тыс. км и 15 площадочных объектов специалисты оценили с начала года.

В 2024 году проведена полная диагностика технологических трубопроводов нефтеперекачивающих станций, перемычек и обвязок камер пуска-приема средств очистки и диагностики общей протяженностью 1700 м.

На нефтеперекачивающих станциях выполнено техническое диагностирование 56 вертикальных стальных резервуаров, в том числе полное – 15 резервуаров, частичное – 31 резервуар. Выполнен контроль технического состояния девяти резервуаров для нефти и одного резервуара для нефтепродуктов. Резервуары обследованы методами неразрушающего контроля с применением ультразвуковых, магнитных и акустико-эмиссионных диагностических приборов. По результатам обследования 51 РВС продлен срок безопасной эксплуатации, пять резервуаров будут выведены из эксплуатации для проведения ремонта.

Таким образом, своевременное диагностическое обследование магистральных и технологических трубопроводов, а также площадочных объектов позволяет предприятию поддерживать надежность работы инфраструктуры, обеспечивать промышленную и экологическую безопасность системы магистральных нефтепроводов.