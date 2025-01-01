Артем Жога призвал окружить ветеранов особой заботой в год 80-летия Победы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Вопросы подготовки регионов Уральского федерального округа к 80-летию Победы стало главной темой оперативного совещания полпреда президента Артема Жоги с главными федеральными инспекторами.

Он напомнил, что по итогам заседания организационного комитета "Победа" президент поставил ряд задач, в числе которых присвоение всем ветеранам Великой Отечественной войны звания "Почётный гражданин" населенного пункта, в которых они проживают, организация единовременных выплат участникам войны, увековечение памяти о событиях военных лет.

Кроме того, необходимо предметно проанализировать состояние всех воинских захоронений и привести их в надлежащий вид. К этой задаче, по мнению полпреда, нужно привлекать активистов молодежных движений и волонтерских организаций. В зимний период, пока работы по благоустройству и реставрации невозможны, необходимо провести ревизию мемориалов и наметить детальный план действий, сообщает пресс-служба полпредства.

"Особой заботой нужно окружить ветеранов, которых, к сожалению, с каждым годом становится меньше. И такая работа должна проводиться не только в юбилейные и праздничные дни, а на регулярной основе. Прошу взять на контроль реализацию всех задач, поставленных Президентом, а также ход подготовки регионов к празднованию юбилея Победы", – поручил Артем Жога.