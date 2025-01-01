Найденное в гараже старинное надгробие вернули на Текутьевское кладбище

| Фото: предоставлено командой проекта "Музей воспоминаний "Мы жили" | Фото: предоставлено командой проекта "Музей воспоминаний "Мы жили"

Найденное в гараже на ул. Елизарова в Тюмени дореволюционное надгробие перевезли на Текутьевское кладбище 20 января. Об этом сообщает команда проекта "Музей воспоминаний "Мы жили".

"Как старинное надгробие оказалось в гараже, до конца непонятно. Мы установили, что этот памятник вывезли с территории Текутьевского кладбища. Нам удалось вернуть надгробие в его историческую локацию", — отмечают волонтеры.

Старинный мраморный памятник обнаружили в заброшенном гараже случайно в конце декабря 2024 года. При осмотре надгробия выяснилось, что с одной из сторон сбито имя человека, в память о котором оно установлено. Однако на камне уцелела информация, которая помогла идентифицировать находку. На боковой грани сохранилась дата смерти: "скончалась 3 августа 1912 года", чуть ниже надпись: "милая дорогая дочь на добрую память отъ мамы. А.В.В.". На другой грани читался текст: "прожившая на свѣтѣ 18 лѣтъ умерла отъ родовъ".

"Согласно метрической книге Симеоновской церкви 3 августа 1912 года в Тюмени скончалась 18-летняя Аполлинария Георгиевна Карташева, жена крестьянина Тарского уезда Бергамакской волости Алексея Карташева. Алексей и Аполлинария обвенчались в церкви Михаила Архангела в 1910 году. Фамилия девушки до замужества — Веткина. В архивном документе указано, что она была погребена на "городском кладбище". В те времена городским кладбищем назывался именно Текутьевский некрополь", — рассказали участники объединения "Мы жили".

Для перевозки старинного памятника, весящего более одной тонны, пришлось задействовать манипулятор. Немало усилий потребовалось, чтобы просто извлечь надгробие из гаража, в этом волонтерам помогли сотрудники МКУ "Некрополь". Каким образом кому-то удалось в свое время переместить надгробный камень в гараж, остается под вопросом.

| Фото: предоставлено командой проекта "Музей воспоминаний "Мы жили" | Фото: предоставлено командой проекта "Музей воспоминаний "Мы жили"

Влада Нерадовская