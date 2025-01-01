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Федеральный центр нейрохирургии планирует сотрудничать с тюменским кампусом

Общество, 16:16 20 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Федеральный центр нейрохирургии планирует сотрудничать с межвузовским кампусом, который будет построен в Тюмени к 2028 году. Площадь общежитий, учебно-лабораторного корпуса, технопарка и других объектов составит более 155 тыс. кв. м., сообщает информационный центр правительства региона.

"У меня большие надежды на этот проект. Межвузовский кампус станет центром притяжения ученых умов. Нейробиологи должны работать на стыке двух практик: теория и практика. Мы практики. Я уверен, прорыв будет", - подчеркнул главный врач федерального центра нейрохирургии в Тюмени, д. м. н., профессор, член-корреспондент РАН, заслуженный врач РФ Альберт Суфианов.

В январе 2025 года, по данным Главного управления строительства Тюменской области, в Тюмени забили сваи для испытаний первого объекта. Это будущая гостиница для преподавателей. Всего в кампусе построят 10 зданий.

Отметим, кампус строится в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" национального проекта "Молодежь и дети".

Напомним, федеральный центр нейрохирургии ежегодно центр выполняет порядка 4 тыс. оперативных вмешательств. В планах - повышение кадрового потенциала и проведение международных мастер-классов. Также будут открыты несколько диагностических лабораторий, в частности, в онкологическом отделении клиники.

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# кампус , национальный проект Молодёжь и дети

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