Более 3,5 тысяч тюменцев объединила инклюзивная лаборатория
Более 3,5 тысяч тюменцев объединила инклюзивная лаборатория "Специальной библиотеки для слепых" (филиал Тюменской областной библиотеки Менделеева), сообщает информационный центр правительства региона.
Библиотека адаптировала художественные и мультипликационные фильмы для слабовидящих и слепых людей. Посетить показы можно было бесплатно.
Мастер-классы "Волшебные точки", в рамках которых желающие освоили систему Брайля, посетили 167 человек.
Дворец культуры "Нефтяник" на протяжении года предоставлял танцевальный зал для репетиций региональной Федерации спортивных танцев на колясках. В итоге проведена 121 репетиция.
Дворец национальных культур "Строитель" провел четыре концертно-игровые программы.
В Тюменском музейно-просветительском объединении реализованы мероприятия в рамках фестиваля мастер-классов "Музей безграничных возможностей".
Записаться на мероприятия можно по телефонам Специальной библиотеки для слепых: 50-51-47; 22-70-40; 50-53-02; 50-51-08. Официальный сайт. Группа ВКонтакте. Возрастное ограничение: 6+.