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Более 3,5 тысяч тюменцев объединила инклюзивная лаборатория

Происшествия, 20:06 20 января 2025

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Более 3,5 тысяч тюменцев объединила инклюзивная лаборатория "Специальной библиотеки для слепых" (филиал Тюменской областной библиотеки Менделеева), сообщает информационный центр правительства региона.

Библиотека адаптировала художественные и мультипликационные фильмы для слабовидящих и слепых людей. Посетить показы можно было бесплатно.

Мастер-классы "Волшебные точки", в рамках которых желающие освоили систему Брайля, посетили 167 человек.

Дворец культуры "Нефтяник" на протяжении года предоставлял танцевальный зал для репетиций региональной Федерации спортивных танцев на колясках. В итоге проведена 121 репетиция.

Дворец национальных культур "Строитель" провел четыре концертно-игровые программы.

В Тюменском музейно-просветительском объединении реализованы мероприятия в рамках фестиваля мастер-классов "Музей безграничных возможностей".

Записаться на мероприятия можно по телефонам Специальной библиотеки для слепых: 50-51-47; 22-70-40; 50-53-02; 50-51-08. Официальный сайт. Группа ВКонтакте. Возрастное ограничение: 6+.

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# библиотеки , мастер-классы

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