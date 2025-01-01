Учащиеся тюменского лицея плетут масксети для бойцов СВО

| Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева

Плетением маскировочных сетей для участников СВО занимается юнармейский отряд "Олимп 93" в лицее № 93 в Тюмени.

20 января учебное заведение посетил глава города Максим Афанасьев.

Он отметил, что в лицее царит атмосфера уважения и почитания памяти о земляках-героях. Есть "Парта памяти", посвященная участнику СВО, выпускнику лицея 2001 года Сергею Понкратову. В рамках выставки "Имена Победы" можно узнать о вкладе ученых-химиков в достижение Победы в Великой Отечественной войне. В актовом зале развернута выставка "Военная медицина", где представлены экспонаты и информационные материалы, посвященные истории развития военно-полевой медицины, и в том числе огромному вкладу Николая Пирогова.

“Хочу выразить благодарность заместителю командира военно-поискового отряда "Кречет" по военной медицине Евгении Ивановой, которая в рамках сетевого взаимодействия занимается с классом “Юнармии”. Она рассказала нам об экспедициях и важной воспитательной работе, которую поисковики проводят среди сверстников, в том числе и в школе”, – написал глава города Максим Афанасьев после посещения лицея.

| Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева

Особенно ему понравилась исследовательская работа ученицы 10 “Д” класса Виктории Афонченко, собравшей материалы о тюменских госпиталях, которые работали в годы войны.

“Я также поделился своими воспоминаниями о том, как учился в школе № 50, расположенной на улице Краснодонской, 61. Мы всегда знали, что в годы войны в стенах нашей школы находился госпиталь № 3352, где выхаживали после тяжелых ранений военнослужащих. Это нас дисциплинировало и вызывало чувство уважения к тому, что в годы войны тюменцы каждый день совершали трудовой подвиг”, – дополнил мэр.