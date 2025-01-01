Около 20 тысяч человек посетили купели Тюмени 18 и 19 января

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 20 тыс. человек, по предварительным данным, посетили купели Тюмени 18 и 19 января.

Об этом в своем Telegram-канале написал глава города Максим Афанасьев.

Традиционно площадки для крещенских купаний были организованы на набережной реки Туры у Свято-Троицкого мужского монастыря и на Липовом озере (в центре закаливания и плавания "АквАйСпорт — Тюмень").

Максим Афанасьев поблагодарил спасателей, полицейских, волонтеров и медиков, обеспечивших безопасность горожан.

“Как считаете, стоит ли увеличить количество мест для купания в следующем году? Возможно, дополнительной площадкой может стать территория озера Круглое, где мы обустраиваем пляж”, – поинтересовался глава Тюмени.

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