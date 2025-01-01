Движение на двух трассах в Тюменской области ограничено из-за гололеда

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Движение большегрузного и пассажирского транспорта ограничено на трассах Тюмень – Омск с 246-го по 319-й км и Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск с 538-го по 587-й км. Причина – ухудшение погодных и дорожных условий.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, на автодорогах службу несут дополнительные наряды ДПС. Автоинспекторы пропускают транспорт в колоннах по пять-семь автомобилей, проводят с водителями разъяснительную работу.

По предварительным данным, ограничения введены до 24 часов 20 января. На участках дорог гололед, образовалась пленка из стекловидного льда.