  • 21 января 202521.01.2025вторник
  • USD101,9579
    EUR105,0457
  • В Тюмени -3..-5 С 3 м/с ветер южный

Движение на двух трассах в Тюменской области ограничено из-за гололеда

Общество, 23:32 20 января 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Движение большегрузного и пассажирского транспорта ограничено на трассах Тюмень – Омск с 246-го по 319-й км и Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск с 538-го по 587-й км. Причина – ухудшение погодных и дорожных условий.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, на автодорогах службу несут дополнительные наряды ДПС. Автоинспекторы пропускают транспорт в колоннах по пять-семь автомобилей, проводят с водителями разъяснительную работу.

По предварительным данным, ограничения введены до 24 часов 20 января. На участках дорог гололед, образовалась пленка из стекловидного льда.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Госавтоинспекция Тюменской области , дорожное движение

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
23:32 20.01.2025Движение на двух трассах в Тюменской области ограничено из-за гололеда
21:08 20.01.2025Около 20 тысяч человек посетили купели Тюмени 18 и 19 января
20:48 20.01.2025Учащиеся тюменского лицея плетут масксети для бойцов СВО
19:12 20.01.2025Участник СВО поблагодарил жителей Аромашевского района за поддержку