Движение на двух трассах в Тюменской области ограничено из-за гололеда
Общество, 23:32 20 января 2025
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Движение большегрузного и пассажирского транспорта ограничено на трассах Тюмень – Омск с 246-го по 319-й км и Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск с 538-го по 587-й км. Причина – ухудшение погодных и дорожных условий.
Как сообщает региональная Госавтоинспекция, на автодорогах службу несут дополнительные наряды ДПС. Автоинспекторы пропускают транспорт в колоннах по пять-семь автомобилей, проводят с водителями разъяснительную работу.
По предварительным данным, ограничения введены до 24 часов 20 января. На участках дорог гололед, образовалась пленка из стекловидного льда.