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В Тюменской области заготовят 405 кг семян хвойных деревьев за зиму

Общество, 12:36 21 января 2025

скриншот видео департамента лесного комплекса Тюменской области | Фото: скриншот видео департамента лесного комплекса Тюменской области

405 кг семян хвойных деревьев заготовят в Тюменской области за зиму. Для этого специалисты тюменской авиабазы переработают 55 тонн шишек, которые собрали в лесосеменных плантациях южных районов региона, сообщает департамент лесного комплекса.

В Ялуторовском лесничестве с начала сезона уже получили 24 кг семян из трех т шишек, но это только четверть от запланированного объема. Заготавливать семенной материала здесь продолжат до апреля. Аналогичная работа идет в Исетском лесничестве.

В департаменте уточнили, что сам процесс переработки одной партии шишек, а это около 500 кг, занимает до четырех дней. Их перемещают из зимнего хранилища в теплое помещение шишкосушилки. После достижения температуры до 30 градусов, их засыпают в барабан и сушат до раскрытия чешуек при температуре 50 – 60 градусов. Извлекают семена механическим способом и направляют на оборудование, где их очищают от "крылышек" и крупного мусора. Завершает процесс – ручное просеивание через сито.

Оценивают качество и проводят сертификацию посевного материала в лаборатории "Центра защиты леса".

Хранят заготовленные семена на складе хранения семян Тюменской авиабазы. Уже отсюда их распределяют по филиалам для стратификации перед началом лесокультурного сезона.

Весной специалисты помещают подготовленные семена в питомники и теплицы, где в дальнейшем из них получат посадочный материал.

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# заготовка , лесной комплекс , семена , тюменская авиабаза

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