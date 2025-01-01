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Волонтеров из "Молодой гвардии" обучили оказанию первой помощи

Общество, 16:49 21 января 2025

"Молодая гвардия" | Фото: "Молодая гвардия"

Инструкторы филиала центра "Воин" обучили волонтеров "Молодой гвардии" оказанию первой помощи. Наставниками выступили Данир Маликов и Радик Каримов, оба имеют боевой опыт и являются экспертами в направлении "Тактическая медицина".

В итоге волонтерами от региона в прифронтовой госпиталь ЛНР отправились 12 представителей органов местного самоуправления и областных органов власти области, сообщает пресс-служба реготделения.

В новые регионы отправился 81-й отряд волонтеров "Молодой гвардии" и "Волонтерской роты", в составе которого более 30 человек из разных регионов страны. Они будут оказывать помощь жителям Мариуполя, Донецка, Луганска, Лисичанска, Северодонецка, Херсонской и Запорожской областей.

Напомним, что за все время гуманитарной миссии "Молодой гвардии" от Тюменской области отправилось 40 волонтеров.

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# волонтеры , ЛНР , Молодая гвардия

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