Жители Тюменской области могут согласовать перепланировку квартиры на Госуслугах

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Согласовать перепланировку квартиры могут жители Тюменской области на портале Госуслуг. Также теперь доступен сервис и по переводу жилого помещения в нежилое либо наоборот, сообщает региональная Госжилинспекция.

Подать необходимые документы для согласования предстоящих работ можно в электронном виде без посещения МФЦ.

Услуги и общая информация о них доступны по ссылкам: "Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение", "Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме".