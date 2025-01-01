Жители Тюменской области могут согласовать перепланировку квартиры на Госуслугах
Общество, 13:09 21 января 2025
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Согласовать перепланировку квартиры могут жители Тюменской области на портале Госуслуг. Также теперь доступен сервис и по переводу жилого помещения в нежилое либо наоборот, сообщает региональная Госжилинспекция.
Подать необходимые документы для согласования предстоящих работ можно в электронном виде без посещения МФЦ.
Услуги и общая информация о них доступны по ссылкам: "Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение", "Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме".