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Жители Тюменской области могут согласовать перепланировку квартиры на Госуслугах

Общество, 13:09 21 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Согласовать перепланировку квартиры могут жители Тюменской области на портале Госуслуг. Также теперь доступен сервис и по переводу жилого помещения в нежилое либо наоборот, сообщает региональная Госжилинспекция.

Подать необходимые документы для согласования предстоящих работ можно в электронном виде без посещения МФЦ.

Услуги и общая информация о них доступны по ссылкам: "Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение", "Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме".

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# Госжилинспекция , госуслуги

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