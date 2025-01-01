В России обновили правила проектирования зданий на вечномерзлых грунтах

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Правила проектирования оснований и фундаментов зданий на вечномерзлых грунтах обновили в России. Это расширит возможности строительства в Арктике, сообщает Минстрой РФ.

В основу актуализации легли результаты шести прикладных научных исследований 2022 и 2023 годов.

"Новая стратегия определяет Арктическую зону Российской Федерации в качестве одного из макрорегионов страны. В этой связи актуальными и значимыми являются решения, позволяющие увеличить объемы жилищного строительства и обеспечить устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда на территории Арктической и криолитозоны. Внесенные в свод правил изменения направлены на внедрение эффективных передовых технологий, например, применение свай из стеклопластика", – рассказал министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

В своде уточнены правила проектирования свайных фундаментов, а также снований зданий на намывных грунтах, дополнены положения геотехнического мониторинга и механических характеристик промерзающих и в дальнейшем оттаивающих грунтов.

Изменение № 2 к СП 25.13330.2020 "СНиП 2.02.04-88 Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах" вступает в силу в конце января 2025 г.