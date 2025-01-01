Тюмень примет Всероссийский научный форум "Медицина будущего"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Всероссийский научный форум с международным участием "Медицина будущего" пройдет в областном центре 27-29 марта. Участниками могут стать школьники, студенты, аспиранты, ординаторы и врачи до 35 лет, сообщает пресс-служба Тюменского медуниверситета.

В рамках форума пройдут различные конференции на темы "Теоретические, экспериментальные, клинические аспекты медицины и фармации", "Новые горизонты в морфологических исследованиях", "Офтальмология: на стыке науки и практики". Также состоятся конкурсы анатомических и ботанических рисунков.

Заявки и тезисы принимают до 12 февраля включительно. На каждую научную работу заполняется одна анкета. Подробности представлены по ссылке.

Возрастное ограничение: 16+