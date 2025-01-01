  • 21 января 202521.01.2025вторник
  • USD101,9579
    EUR105,0457
  • В Тюмени -20..-22 С 4 м/с ветер западный

В тюменской школе внедрят принципы бережливого производства

Общество, 17:11 21 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пять инициатив по разным направлениям сферы бережливого производства готовят в школе № 40 в Тюмени. Учреждение присоединилось к проекту "Эффективный регион".

Главная задача - оптимизировать рабочие процессы для педагогов и предоставить школьникам новые возможности. В разработке проектов коллективу активно помогают специалисты регионального департамента экономики. Вместе они выявили ключевые риски, основные проблемы и поставили четкие цели. "Теперь участникам проекта предстоит пройти увлекательный, но непростой путь, полный творческих решений и новых открытий", - отметили в департаменте.

Напомним, проект "Эффективный регион" реализуется в Тюменской области с 2021 года. За это время инструменты бережливого производства внедрены в рамках более чем 80 инициатив.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# бережливое производство , проекты

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:39 21.01.2025Сотрудники МЧС в морозы будут оказывать помощь на федеральных трасса Тюменской области
19:55 21.01.202510 специалистов присоединились к команде медиков ялуторовской больницы
18:49 21.01.2025В Нижнетавдинском районе открыли новый модульный ФАП
18:16 21.01.2025Сбербанк в Тюмени открыл первый обновленный офис в 2025 году