В тюменской школе внедрят принципы бережливого производства

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пять инициатив по разным направлениям сферы бережливого производства готовят в школе № 40 в Тюмени. Учреждение присоединилось к проекту "Эффективный регион".

Главная задача - оптимизировать рабочие процессы для педагогов и предоставить школьникам новые возможности. В разработке проектов коллективу активно помогают специалисты регионального департамента экономики. Вместе они выявили ключевые риски, основные проблемы и поставили четкие цели. "Теперь участникам проекта предстоит пройти увлекательный, но непростой путь, полный творческих решений и новых открытий", - отметили в департаменте.

Напомним, проект "Эффективный регион" реализуется в Тюменской области с 2021 года. За это время инструменты бережливого производства внедрены в рамках более чем 80 инициатив.