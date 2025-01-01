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В Молодогвардейске готовятся запустить новую котельную от Тюменской области

Экономика, 14:25 22 января 2025

ИА "Тюменская линия (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия (архив)

Новую газовую котельную в школе № 7 в Молодогвардейске в ЛНР готовят к пусконаладочным работам.

Произвели ее в Тюменской области. Установка состоит из двух модулей и четырех котлов общей мощностью 1,6 МВт. Работы проводят специалисты компании "РЕМиСТР" в рамках соглашения о сотрудничестве между регионом и Краснодонским муниципальным округом.

"На изготовление котельной ушло порядка месяца, неделя — на доставку, монтаж вместе с пусконаладочными работами составит порядка десяти рабочих дней. Обслуживать котельную должен специалист не только газовой службы, но еще и КИПовец, либо унифицированный рабочий, который в этих сферах разбирается", - рассказал заместитель директора тюменской компании Алексей Курочкин.

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# ЖКХ , котельная , Краснодон

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