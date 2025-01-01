В Тюменской области отдых детей из семей, находящихся под опекой государства, — приоритет

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Обеспечить отдых и оздоровление детей из семей, которые находятся под особой опекой государства, — приоритет для правительства Тюменской области. Это дети-сироты, а также дети из многодетных, малоимущих семей и члены семей участников специальной военной операции, дети с особенностями в развитии здоровья.

Об этом рассказала вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских на межрегиональном семинаре организаторов детского отдыха "Диалоги пофессионалов 72 - Мы вместе". Событие проходит в лагере "Олимпийская ребячка" под Тюменью.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Кроме того, у нас всегда остаются под опекой организации наших подшефных территорий - это Краснодонский район. В течение последних трех лет мы обеспечиваем отдых и оздоровление детям, отдавая предпочтение той местности, которая им ближе по климатическим условиям. Они отдыхают в дружественном нам Черноморском районе Крыма, который помогает нам с организацией отдыха краснодонских детей", - уточнила вице-губернатор.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В 2024 г. охват организованными формами отдыха, оздоровления и занятости составил около 262 тыс. детей школьного возраста - это 96 % от общего количества юных жителей региона.

В 2025 г. показатель планируют сохранить на уровне прошедшей кампании, а также реализовать все льготные программы по отдыху и оздоровлению за счет средств бюджета Тюменской области. Включая софинансирование. Бесплатно путевки предоставят в лагерях с дневным пребыванием и загородных лагерях для детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, и членам семей участников СВО.

Отметим, развитие отрасли обсуждают 300 участников из 28 регионов на традиционном январском межрегиональном семинаре организаторов детского отдыха "Диалоги пофессионалов 72 - Мы вместе". Событие проходит в лагере "Олимпийская ребячка" под Тюменью под 24 января. Организовали семинар Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе" совместно с АНО "ОДООЦ "Ребячья республика" при поддержке департамента социального развития Тюменской области, межрегиональной общественной организации "Содействие детскому отдыху".

Ранее руководитель федерального ресурсного Центра содействия развитию сферы отдыха и оздоровления детей Министерства просвещения РФ Андрей Базилевский подчеркнул, что "Тюменская область по организации отдыха и оздоровления детей является регионом, с которого надо брать пример".

Оксана Корнеенкова