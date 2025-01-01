Курсанты ТВВИКУ встретили 324-ю годовщину со дня образования инженерных войск на полигоне

фото Минобороны фото Минобороны

Курсанты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова (ТВВИКУ) встретили 324-ю годовщину со дня образования инженерных войск в учебных классах и на полигоне в Тюменской области.

В ходе занятий по боевой подготовке курсанты отрабатывают действия в боевых "двойках" и "тройках" при проведении штурма опорного пункта в укрепрайоне условного противника при поддержке БТР-82А и беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) различного типа: разведывательных, ударных FPV-дронов, а также квадрокоптеров, оснащенных системой сброса боеприпасов типа ВОГ для проведения дистанционного разминирования объектов, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Среди курсантов – военнослужащие, имеющих опыт специальной военной операции (СВО), и вчерашние школьники, решившие стать офицерами инженерных войск. Все занятия в военном вузе, подготавливающим специалистов инженерных войск, проводятся с учетом опыта СВО.

С 2022 года в училище оборудован специальный центр изучения БпЛА, который оснащен 3D принтерами, симуляторами и тренировочной площадкой для наработки навыков управления FPV-дроном.

Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова – единственное учебное заведение в Вооруженных силах Российской Федерации, осуществляющее подготовку офицерских кадров для инженерных войск.

История инженерных войск ведет собственный отсчет с эпохи зарождения регулярной русской армии и подписания Петром I указов 1701 года от 21 января о создании инженерной школы. Указом президента РФ от 31 мая 2006 года установлена эта памятная дата за вклад военных инженеров в развитие оборонного потенциала России и исторических традиций.