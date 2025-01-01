Эксперты назвали мошеннические схемы, направленные на детей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

ВТБ в последние месяцы зафиксировал ряд мошеннических схем, направленных на детей. Злоумышленники используют методы социальной инженерии, чтобы запугать несовершеннолетних или обманом заставить их передать доступ к финансовым средствам родителей. В последние месяцы банк фиксирует рост подобных случаев, сообщает пресс-служба ВТБ.

Мошенники звонят ребенку, представляясь сотрудниками полиции, службы безопасности или других организаций, и сообщают о "чрезвычайной ситуации". Например, утверждают, что родителям угрожает опасность, и требуют срочно перевести деньги.

Злоумышленники предлагают детям поиграть – они создают поддельные акции или выигрыши в онлайн-играх и просят ввести данные банковской карты для получения "приза". Также активно распространяется схема, когда детям предлагают приобрести игровую валюту, например, в Roblox. Дети берут деньги из дома и отдают мошенникам.

Под предлогом защиты или помощи просят ребенка установить программы удаленного доступа, которые позволяют получить контроль над смартфоном родителей и их банковскими приложениями.

С каждым годом методы мошенников, по словам вице-президента ВТБ, начальника управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности Дмитрия Ревякина, становятся все более изощренными. "Они начали активно использовать доверчивость детей для достижения своих целей. Важно, чтобы родители уделяли внимание не только собственной финансовой безопасности, но и обучению детей базовым правилам цифровой гигиены. Только совместными усилиями можно снизить риски мошенничества", — отметил он.

ВТБ рекомендует родителям объяснить детям, что нельзя выполнять требования незнакомцев, передавать данные карты или устанавливать приложения. Использовать родительский контроль: настроить ограничение доступа на мобильных устройствах ребенка. Подключить уведомления в онлайн-банке, чтобы быстро реагировать на подозрительные транзакции. Обучать ребенка, как поступать в случае подозрительных звонков, указать номера телефонов, по которым дети могут связаться с родителями или другими близкими. Рассказать детям, что в случае угрозы со стороны незнакомых людей им следует обязательно обратиться к своим родителям или другим близким людям, если родителей нет рядом.