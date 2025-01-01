235-летие отметит Тюменская городская дума в 2025 году

| Фото: Тюменской городской думы | Фото: Тюменской городской думы

Около 10 тыс. человек избирались в представительный орган Тюмени с 1790 года, когда состоялось первое в истории заседание городской думы. Об этом председатель гордумы VIII созыва Светлана Иванова рассказала в ходе пресс-конференции, посвящённой юбилейной дате, 235-летию гордумы в Тюмени.

Спикерами выступили также почётный гражданин Тюмени и Тюменской области, депутат Степан Киричук, депутат гордумы всех 8 созывов Юрий Коновалов, председатель VII созыва Евгений Заболотный и председатель I созыва Общественной молодёжной палаты при гордуме Семён Казанцев.

| Фото: Тюменской городской думы | Фото: Тюменской городской думы

Светлана Иванова напомнила, что история представительного органа в Тюмени начинается с "Грамоты на права и выгоды городам Российской империи", законодательного акта, изданного Екатериной II в 1785 году. "А в 2024 году Тюменская городская дума отпраздновала своё 30-летие уже в новейшей истории", - добавила она

Понять, как формировалась городская дума невозможно без представления о том, на каком фоне это происходило, считает Степан Киричук. Он подчеркнул, что это было время смены социально-экономического уклада в нашей стране.

"В 1994 году глава администрации Тюменской области Леонид Рокецкий издал положение, в котором определил, что в Тюмени будет городская дума. Выборы проходили в два этапа и в депутаты были избраны 11 человек", - рассказал он.

| Фото: Тюменской городской думы | Фото: Тюменской городской думы

Одним из главных достижений в работе I созыва городской думы Степан Киричук считает принятие устава Тюмени 17 ноября 1994 года. "За два года Тюменская городская дума сумела стать главным инструментом формирования всех элементов местного самоуправления в нашем городе", - подчеркнул он.

По словам Юрия Коновалова, серьёзным импульсом в экономическом развитии города и всего региона стал подписанный в 2004 году губернаторами трёхсторонний договор о сотрудничестве Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа.

"И городская дума, конечно, тоже участвовала в этом развитии. Я помню, как нас, депутатов, собирал губернатор Сергей Семёнович Собянин. Он выслушивал наши предложения, задавал вопросы и сам вносил предложения. Это был серьёзный уровень для городских депутатов", - вспоминает он.

| Фото: Тюменской городской думы | Фото: Тюменской городской думы

Работа в качестве председателя городской думы VII созыва для Евгения Заболотного пришлась на сложный период пандемии коронавируса, когда введённые ограничения внесли значительные изменения в деятельность думы. Одним из выходов в сложных условиях стало внедрение цифровых технологий.

"Я призываю всех бережно относиться к нашей истории. Это один из залогов успеха в работе и власти, и общественной организации, когда мы учитываем накопленный опыт и сложившиеся традиции. Но не менее важно, чтобы дума была современной и отвечала сегодняшним требованиям жизни", - подчеркнул Евгений Заболотный.

| Фото: Тюменской городской думы | Фото: Тюменской городской думы

"2025 год - это год юбилейных дат, - подвела итог Светлана Иванова. – И в рамках юбилея городской думы мы будем продолжать знакомить наших студентов и школьников с историей думы, рассказывать о ней нашему подрастающему поколению".

Она напомнила также, что в конце 2024 года депутаты Тюменской городской думы утвердили новую награду за сохранение и укрепление семейных ценностей.

"Эта награда найдёт своих героев уже в этом году. Почему мы на это обратили внимание? Прошлый год наш президент объявил годом семьи, и мы, заканчивая его, учредили такую награду для многодетных семей".

Получить её могут супруги, воспитывающие пять и более детей и прожившие в браке 15 лет, последние 10 лет проживающие в Тюмени.

Николай Ступников