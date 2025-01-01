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Инструментальное обследование зданий двух детсадов проведут в Тюмени

Общество, 11:41 23 января 2025

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Инструментальное обследование зданий 134 и 166 детских садов проведут в Тюмени. К этому выводу пришла комиссия после посещения объектов, сообщает администрация города.

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Муниципальная комиссия под руководством заместителя главы Тюмени Юрия Вавакина осмотрела фасады зданий, козырьки, кровлю, внутренние стены, лестницы и другие конструктивные элементы. На первом корпусе детского сада № 166 по ул. Новосибирской, 119а, зафиксировали трещины в наружных стенах, повреждения кровельного покрытия, кладки стен, каналов естественной вентиляции. Во втором корпусе детского сада № 134 по ул. Эрвье, 16, корп. 2, выявили такие же проблемы.

Вопрос об инструментальном обследовании обоих знаний вынесут на обсуждение с главой Тюмени Максимом Афанасьевым, уточнили в администрации города.

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# детские сады , обследование , ремонт

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