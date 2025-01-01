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Военнослужащие смогут поступать в вузы на основании ранее сданного ЕГЭ

Общество, 12:47 23 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении изменения в ФЗ "Об образовании в РФ" в части продления сроков действия результатов ЕГЭ на период прохождения гражданином военной службы.

"По действующему законодательству после сдачи ЕГЭ у молодых людей есть четыре года, чтобы на основании его результатов поступить в вуз. Мы предлагаем исключить из этого периода время участия в специальной военной операции, срок службы для тех, кто заключил контракт или был призван на срочную военную службу", — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. - Это справедливо по отношению к тем ребятам, кто выбрал путь служения Родине, защиты ее безопасности и суверенитета. После возвращения домой они смогут выбрать подходящую специальность и продолжить образование на основании ранее сданного ЕГЭ".

Ранее были приняты законы, которые устанавливают льготы при поступлении в вузы как участникам СВО, так и их детям. "В прошлом году в высшие учебные заведения поступило порядка 15 тысяч таких ребят — активных, целеустремленных и ответственных, по отзывам ректоров", — добавил председатель ГД.

Вячеслав Володин напомнил, что "поддержка наших солдат и офицеров, их близких — один из ключевых приоритетов в работе Государственной думы. Мы должны сделать все, чтобы те, кто защищает сегодня страну, знали, что они и их семьи всегда будут окружены заботой".

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# армия , Вячеслав Володин , Госдума , ЕГЭ , образование , СВО

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