30 тысяч рублей заплатит уклонист от срочной службы в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Калининский районный суд Тюмени вынес приговор уклонисту от призыва на срочную военную службу.

Установлено, что в 2018 году молодой тюменец был зачислен на первый курс по очной форме обучения в Голышмановский агропедагогический колледж, в связи с чем получил право на отсрочку. В июне 2022 года из учреждения его отчислили. В течение двух лет молодой человек игнорировал повестки и не являлся в военный комиссариат.

Подсудимый вину не признал. Пояснил, что в военкомате его несколько раз отправляли и просили прийти через несколько дней или пройти медобследование. Направления у него не сохранилось, а о том, что отсрочка закончилась, он не знал.

Учитывая все обстоятельства, суд назначил уклонисту штраф на сумму 30 тыс. рублей, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.