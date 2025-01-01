В мобильном приложении "Госуслуги Дом" появилась функция гостевого доступа

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Функция гостевого доступа появилась в приложении "Госуслуги Дом". Она позволяет владельцам делегировать передачу показаний, оплату счетов и отправку заявок доверенным лицам, сообщили в департаменте информатизации Тюменской области.

Для гостевого доступа собственнику жилья необходимо указать номер телефона гостя, связанный с его аккаунтом на Госуслугах, затем подтвердить гостевой доступ. Гость получит уведомление, и в приложении появится объект "Гостевой доступ".

С гостевым доступом можно: передавать показания счетчиков; оплачивать жилищно-коммунальные услуги; обращаться в управляющую или ресурсоснабжающую организацию, в Госжилинспекцию и службу поддержки приложения; заказывать поверку счетчиков, смотреть отчеты о капитальном ремонте.

При этом, с гостевым доступом нельзя голосовать в общих собраниях собственников, добавляться в домовые чаты и страховать недвижимость.

Отметим, в Тюменской области мобильное приложение "Госуслуги Дом" используют более 76 тыс. жителей. Чтобы использовать новый функционал, необходимо обновить приложение до версии 3.8.0 или скачать RuStore, AppStore, Google Play и AppGallery. Авторизоваться можно через подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг.