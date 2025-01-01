Тюменцы примут участие в международной выставке "Global Village 2025" в Сурате

| Фото: департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области | Фото: департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Тюменские предприниматели станут участниками международной выставки "Global Village 2025", которая пройдет в индийском Сурате с 25 по 27 января, сообщает информационный центр правительства региона.

Международная выставка "Global Village 2025" – уникальная платформа, на которой страны презентуют туристическую отрасль, знакомят посетителей со своими традициями, культурным наследием, кухней. Ожидается, что в 2025 году событие посетят 50 тыс. человек.

Отметим, делегация Тюменской области продолжает работу в Индии. В рамках поездки запланированы встречи с индийскими компаниями и предприятиями в производственной и строительной сферах, отрасли здравоохранения.

22 января состоялась официальная встреча с Министром здравоохранения и социального обеспечения семьи штата Гуджарат Рушикешем Пателем.

В составе официальной делегации Тюменской области – представители органов власти, единой инвестиционной команды InvestTyumen, тюменские предприниматели.