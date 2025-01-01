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Полпред Артём Жога провел в Магнитогорске совет по экологии в регионах УрФО

Общество, 18:29 23 января 2025

uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

Жители регионов должны почувствовать, что воздух стал чище. Важно не допустить ухудшения ситуации в городах, где фиксируют повышенный уровень загрязнения – в Первоуральске, Каменске-Уральском, Тюмени, Нефтеюганске и Салехарде. Помочь в этом, может в том числе развитие региональных сетей наблюдений.

Об этом заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артём Жога по итогам совета по экологической политике в Магнитогорске Челябинской области 23 января.

"Промышленный сектор осознает значимость экологической повестки и реализует собственные программы по защите окружающей среды. Такие инициативы можно и нужно поддерживать как на местном, так и на региональном уровне. Однако есть сложности во взаимодействии с отдельными предприятиями. Прошу активнее вовлекать все стороны в решение этой проблемы, включая контрольно-надзорные и силовые ведомства", – поручил полпред.

Он добавил, что в повестку необходимо также включать научное сообщество, общественные и волонтёрские организации.

Отдельно полпред остановился на федеральном проекте "Чистый воздух", в котором участвуют четыре уральских города: Челябинск, Магнитогорск, Нижний Тагил и с этого года Курган. По его словам, многое уже сделано, но предстоит ещё большой объём работы, ведь в конечном итоге результат оценивают жители регионов.

Артём Жога обозначил, что президент России поставил задачу вдвое сократить выбросы опасных загрязняющих веществ к 2036 г. в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения. По данным Минприроды России за 2023 г. высокий уровень загрязнения атмосферы зафиксирован в девяти уральских городах: Екатеринбурге, Краснотурьинске, Нижнем Тагиле, Челябинске, Златоусте, Магнитогорске, Нижневартовске и Сургуте, а также в Кургане.

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# контроль воздуха , полпред президента в УФО

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