Тюменцы передали 50 единиц оружия для бойцов СВО

| Фото: управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: управление Росгвардии по Тюменской области

50 единиц личного оружия передали жители Тюменской области для участников специальной военной операции. Содействие в этом им оказали специалисты подразделений лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии.

"Граждан, которые готовы принять участие в борьбе с нацизмом в зоне специальной операции, гораздо больше. Для реализации основной задачи по ликвидации беспилотных летательных аппаратов подходят самозарядные ружья 12 калибра и гладкоствольные полуавтоматические ружья. При этом порядок передачи оружия отработан и максимально упрощен для граждан", - отметил заместитель начальника теруправления - начальник центра лицензионно-разрешительной работы полковник полиции Сергей Кушпелев.

Чтобы передать оружие необходимо обратиться в отделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по месту жительства. Либо подать уведомление на портале Госуслуг или на странице сайта силового ведомства.

Специалисты Росгвардии и ТВВИКУ оформят необходимые для передачи документы и сообщат владельцу подробности самой процедуры.