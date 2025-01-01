Энергетическая компания восстановит объекты на Базарной площади Тобольска

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Объекты на Базарной площади восстановит энергетическая компания в Тобольске. Специалисты разработали дизайн-проект по изменению внешнего вида офисов и производственных сооружений в подгорной части, а также трех памятников архитектуры 1902 - 1908 годов.

В том числе зданий трехэтажной городской бани, насосной станции, электростанции. Реставрацию старых и новых строений выполнят в одной визуальной концепции, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Мы не только сохраним эти здания для будущих поколений, но и сможем отдать дань уважения прошлому и истории. Поэтому стараемся максимально восстановить историческую застройку Тобольска и органично вписать ее в нашу современную инфраструктуру", - рассказал директор СУЭНКО Данил Анучин.

Отметим, что для реставрации объектов культурного наследия в Тобольске привлекают средства частных собственников и инвесторов. В 2019 г. к программе присоединилась компания СУЭНКО, которая поддержала проект по преображению Базарной площади.