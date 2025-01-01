  • 23 января 202523.01.2025четверг
  • USD98,2804
    EUR103,2419
  • В Тюмени -17..-19 С 3 м/с ветер южный

Энергетическая компания восстановит объекты на Базарной площади Тобольска

Общество, 20:26 23 января 2025

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Объекты на Базарной площади восстановит энергетическая компания в Тобольске. Специалисты разработали дизайн-проект по изменению внешнего вида офисов и производственных сооружений в подгорной части, а также трех памятников архитектуры 1902 - 1908 годов.

В том числе зданий трехэтажной городской бани, насосной станции, электростанции. Реставрацию старых и новых строений выполнят в одной визуальной концепции, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Мы не только сохраним эти здания для будущих поколений, но и сможем отдать дань уважения прошлому и истории. Поэтому стараемся максимально восстановить историческую застройку Тобольска и органично вписать ее в нашу современную инфраструктуру", - рассказал директор СУЭНКО Данил Анучин.

Отметим, что для реставрации объектов культурного наследия в Тобольске привлекают средства частных собственников и инвесторов. В 2019 г. к программе присоединилась компания СУЭНКО, которая поддержала проект по преображению Базарной площади.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Базарная площадь , реставрация , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:13 23.01.2025Ветеран Великой Отечественной войны станцевал с супругой на открытии Года героев в Тюменской области
20:26 23.01.2025Энергетическая компания восстановит объекты на Базарной площади Тобольска
19:31 23.01.2025Музыкальные шедевры записывает Тюменский филармонический оркестр для лейбла Naxos
18:52 23.01.2025Тюменцы передали 50 единиц оружия для бойцов СВО