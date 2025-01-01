Ветеран Великой Отечественной войны станцевал с супругой на открытии Года героев в Тюменской области

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Ветеран Великой Отечественной войны Иван Петрович Лыткин с супругой Галиной Ивановной станцевали на торжественном открытии Года героев в Тюменской области. Это подчеркнуло особую душевность мероприятия, сообщает информационный центр регионального правительства.

Иван Петрович родился 10 апреля 1926 года в деревне Нижние Аремзяны Тобольского района. В 1943 году, прибавив себе один год возраста, был призван в армию. Кавалер двух орденов Красной Звезды. Награждён и другими орденами, медалями. Военной службе он посвятил 40 лет. Сейчас он полковник в отставке. Почётный гражданин Тобольского района.

Из Telegram-канала информационного центра правительства Тюменской области.