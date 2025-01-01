Педагоги Тюмени презентовали собственный методический сборник

| Фото: Тюменское региональное отделение партии "Единая Россия" | Фото: Тюменское региональное отделение партии "Единая Россия"

Методическое пособие по обобщению результатов опыта профессиональной деятельности городских педагогов презентовали в Штабе общественной поддержки в Тюмени.

Авторы издания - руководители школ, детских садов, учителя и воспитатели. Идейным вдохновителем и редактором выступила педагог с более чем 35-летним стажем, сотрудник Информационно-методического центра Тюмени Екатерина Батюкова, сообщает пресс-служба регионального отделения "Единой России".

"Работа продолжалась около двух лет. Идея родилась на основе поиска новых подходов к обеспечению преемственности всех уровней общего образования. С 2020 года ИМЦ ежегодно проводит городскую научно-практическую конференцию, посвященную профессионально-личностному развитию педагогов. Участники конференции увидели интерес к опыту друг друга. Перед нами стоят общие цели и задачи, потому необходим эффективный обмен практиками", - отметила Екатерина Батюкова.

Важность создания такого пособия подчеркнул первый заместитель председателя Тюменской облдумы, секретарь регионального отделения "Единой России", региональный координатор партпроекта "Новая школа" Андрей Артюхов.

"Как педагог с 15-летним стажем я понимаю, что была проведена значимая работа. Мне тоже доводилось составлять методические пособия, они необходимы для развития педагогов, особенно молодых. Желаю вам дальнейших успехов в вашем деле", - сказал он и вручил авторам благодарности "Единой России" и памятные подарки.

Высоко оценила работу коллег директор школы № 70, Народный учитель РФ Лидия Русакова. Она уже ознакомилась с изданием и порекомендовала это сделать всем руководителям школ, детсадов и их заместителям. "Здесь собран опыт страны и Тюмени, и все это представлено в очень точных формулировках", - поделилась Лидия Русакова.

К 1 сентября все педагогические коллективы города должны получить это издание в подарок, считает заведующая детсадом № 50 Тюмени, председатель общественного совета парпроекта "Новая школа" в регионе, депутат гордумы Екатерина Вешкурцева. "Как руководитель образовательного учреждения понимаю, какие усилия были затрачены. Ваш колоссальный труд войдет в историю тюменского образования", - подчеркнула она.