Недропользователь самовольно использовал соседний земельный участок в Исетском районе

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Организацию, занимавшуюся добычей песка в Исетском районе, наказали за самовольное использование соседнего земельного участка, сообщает прокуратура Тюменской области.

При обследовании территории карьера выяснилось, что организация складирует почвенно-растительный слой за границами участка недр. Фактически недропользователь самовольно использовал территорию соседнего участка, относящего к категории земель сельхозназначения.

Гендиректор юридического лица был привлечен к административной ответственности за нарушение условий технического проекта на добычу полезных ископаемых и за самовольное занятие части земельного участка. Общая сумма штрафов составила 30 тыс. рублей.