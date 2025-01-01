Недропользователь самовольно использовал соседний земельный участок в Исетском районе
Общество, 13:31 24 января 2025
| Фото: прокуратура Тюменской области
Организацию, занимавшуюся добычей песка в Исетском районе, наказали за самовольное использование соседнего земельного участка, сообщает прокуратура Тюменской области.
При обследовании территории карьера выяснилось, что организация складирует почвенно-растительный слой за границами участка недр. Фактически недропользователь самовольно использовал территорию соседнего участка, относящего к категории земель сельхозназначения.
Гендиректор юридического лица был привлечен к административной ответственности за нарушение условий технического проекта на добычу полезных ископаемых и за самовольное занятие части земельного участка. Общая сумма штрафов составила 30 тыс. рублей.