  • 24 января 202524.01.2025пятница
  • USD99,0978
    EUR103,6612
  • В Тюмени -9..-11 С 7 м/с ветер южный

Недропользователь самовольно использовал соседний земельный участок в Исетском районе

Общество, 13:31 24 января 2025

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Организацию, занимавшуюся добычей песка в Исетском районе, наказали за самовольное использование соседнего земельного участка, сообщает прокуратура Тюменской области.

При обследовании территории карьера выяснилось, что организация складирует почвенно-растительный слой за границами участка недр. Фактически недропользователь самовольно использовал территорию соседнего участка, относящего к категории земель сельхозназначения.

Гендиректор юридического лица был привлечен к административной ответственности за нарушение условий технического проекта на добычу полезных ископаемых и за самовольное занятие части земельного участка. Общая сумма штрафов составила 30 тыс. рублей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# прокуратура , штрафы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:31 24.01.2025Недропользователь самовольно использовал соседний земельный участок в Исетском районе
13:20 24.01.2025В тюменских школах проходят торжественные мероприятия, посвященные открытию Года героев
12:47 24.01.2025Педагоги Тюмени презентовали собственный методический сборник
12:25 24.01.2025В мобильном приложении "Госуслуги Дом" появилась функция гостевого доступа