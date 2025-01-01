В Тюменской области годовая инфляция составила 7,76 % за декабрь

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

7,76 % составила инфляция в Тюменской области за декабрь 2024 году. Это на одну сотую больше, чем в ноябре. При этом годовой темп прироста цен в регионе остается наименьшим в Уральском федеральном округе и России, сообщает отделение Банка России.

"Такая динамика цен сложилась под воздействием разнонаправленных факторов. С одной стороны, влияние оказали увеличение издержек производителей и поставщиков товаров, снижение предложения отдельных продуктов питания и непродовольственных товаров, а также ослабление рубля. С другой - рост цен сдерживали расширение предложения отдельных услуг и охлаждение спроса на некоторые товары", - уточняется в сообщении.

| Фото: отделение Банка России по Тюменской области | Фото: отделение Банка России по Тюменской области

Продукты были на 7,59 % дороже, чем в том же месяце годом ранее. Подорожала рыба, что связано со снижением объема вылова и переработки. Это привело к ускорению годового роста цен на широкий ассортимент рыбной продукции (мороженая, маринованная, копченая и соленая рыба, а также рыбное филе).

Вместе с тем, цены на непродовольственные товары почти не изменились. Отмечено ускорение годового роста цен на бензин. Это стало следствием некоторого сокращения предложения моторного топлива на внутреннем рынке страны и роста издержек нефтеперерабатывающих предприятий. Из-за некоторого охлаждения спроса замедлился годовой рост цен на подержанные иномарки.

Наиболее значимый рост в декабре 2024 года отмечен в услугах – плюс 10,66% относительно последнего месяца 2023 года. Подешевела аренда однокомнатных квартир, поскольку на рынке стало больше предложений от арендодателей.

Отметим, по прогнозу, денежно-кредитная политика Банка России обеспечит снижение инфляции до 4 % в 2026 году и ее стабилизацию на цели в дальнейшем.