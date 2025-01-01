Выездную экспозицию краснодонского музея "Молодой гвардии" создадут для Тюменской области
Выездную экспозицию краснодонского музея "Молодой гвардии" создадут для Тюменской области. Об этом шла речь на встрече главы Краснодонского муниципального округа Сергея Козенко с тюменскими волонтерами.
Делегация прибыла в Луганскую Народную Республику для помощи медикам в прифронтовых госпиталях. Возглавил ее координатор "Молодой гвардии" по Уральскому Федеральному округу Владимир Сбитнев.
"Ребята очень интересуются героическим прошлым Краснодона и стремятся передать частичку этой истории жителям своей территории. Предложил создать выездную экспозицию нашего Краснодонского музея "Молодая гвардия", которая поможет знакомить больше людей с важными страницами нашей истории. Кроме того, решили провести обмен творческими коллективами между нашим округом и городом Тобольском, что обещает обогатить культурную жизнь обоих городов", - уточнил Сергей Козенко.
Первым совместным мероприятием станет фестиваль ГТО с участием молодежи двух регионов. Глава округа отметил большой энтузиазм, с которым молодые активисты поддерживают сотрудничество.