Выездную экспозицию краснодонского музея "Молодой гвардии" создадут для Тюменской области

| Фото: из Telegram-канала главы Краснодонского муниципального округа | Фото: из Telegram-канала главы Краснодонского муниципального округа

Выездную экспозицию краснодонского музея "Молодой гвардии" создадут для Тюменской области. Об этом шла речь на встрече главы Краснодонского муниципального округа Сергея Козенко с тюменскими волонтерами.

Делегация прибыла в Луганскую Народную Республику для помощи медикам в прифронтовых госпиталях. Возглавил ее координатор "Молодой гвардии" по Уральскому Федеральному округу Владимир Сбитнев.

"Ребята очень интересуются героическим прошлым Краснодона и стремятся передать частичку этой истории жителям своей территории. Предложил создать выездную экспозицию нашего Краснодонского музея "Молодая гвардия", которая поможет знакомить больше людей с важными страницами нашей истории. Кроме того, решили провести обмен творческими коллективами между нашим округом и городом Тобольском, что обещает обогатить культурную жизнь обоих городов", - уточнил Сергей Козенко.

Первым совместным мероприятием станет фестиваль ГТО с участием молодежи двух регионов. Глава округа отметил большой энтузиазм, с которым молодые активисты поддерживают сотрудничество.