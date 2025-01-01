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Выездную экспозицию краснодонского музея "Молодой гвардии" создадут для Тюменской области

Общество, 19:20 24 января 2025

из Telegram-канала главы Краснодонского муниципального округа | Фото: из Telegram-канала главы Краснодонского муниципального округа

Выездную экспозицию краснодонского музея "Молодой гвардии" создадут для Тюменской области. Об этом шла речь на встрече главы Краснодонского муниципального округа Сергея Козенко с тюменскими волонтерами.

Делегация прибыла в Луганскую Народную Республику для помощи медикам в прифронтовых госпиталях. Возглавил ее координатор "Молодой гвардии" по Уральскому Федеральному округу Владимир Сбитнев.

"Ребята очень интересуются героическим прошлым Краснодона и стремятся передать частичку этой истории жителям своей территории. Предложил создать выездную экспозицию нашего Краснодонского музея "Молодая гвардия", которая поможет знакомить больше людей с важными страницами нашей истории. Кроме того, решили провести обмен творческими коллективами между нашим округом и городом Тобольском, что обещает обогатить культурную жизнь обоих городов", - уточнил Сергей Козенко.

Первым совместным мероприятием станет фестиваль ГТО с участием молодежи двух регионов. Глава округа отметил большой энтузиазм, с которым молодые активисты поддерживают сотрудничество.

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# Владимир Сбитнев , Краснодон

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