Больших свершений пожелал тюменским студентам Владимир Якушев

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Правильно распорядиться студенческим временем призвал молодежь первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев.

"Со времен основания Московского университета, в день святой Татьяны, мы чествуем радость студенческой жизни, стремление молодежи к знаниям, развитию, созиданию. В студенчестве мы находим настоящих друзей, с которыми дальше идем по жизни, встречаем наставников, делаем первые шаги в карьере, создаем семьи. Становимся по-настоящему взрослыми и сильными людьми", - отметил он в своем поздравлении.

Владимир Якушев пожелал молодежи, чтобы годы обучения стали для них периодом вдохновения и началом больших свершений. "Верьте в себя, и все получится!", - добавил он.