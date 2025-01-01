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Грузоподъемность на переправе в Увате увеличили до 30 тонн

Общество, 15:54 24 января 2025

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Машины весом до 30 тонн могут снова проезжать по ледовой переправе через Иртыш в Увате. Ранее здесь ограничивали грузоподъемность из-за заливки льда.

Сейчас работы завершены, для движения открыты обе полосы, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Для обеспечения безопасности и сохранности ледовой переправы специалисты призывают водителей не превышать допустимую грузоподъемность и соблюдать требования установленных дорожных знаков.

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# ледовая переправа , Уват

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