Грузоподъемность на переправе в Увате увеличили до 30 тонн

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Машины весом до 30 тонн могут снова проезжать по ледовой переправе через Иртыш в Увате. Ранее здесь ограничивали грузоподъемность из-за заливки льда.

Сейчас работы завершены, для движения открыты обе полосы, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Для обеспечения безопасности и сохранности ледовой переправы специалисты призывают водителей не превышать допустимую грузоподъемность и соблюдать требования установленных дорожных знаков.