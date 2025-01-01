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Тюменским педагогам вручат нагрудные знаки "Почетный наставник"

Общество, 20:04 24 января 2025

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Торжественная церемония, приуроченная к старту реализации региональной модели наставничества, состоится в Тюмени 28 января. Начало в 12 часов в мультицентре "Контора пароходства", сообщает инфоцентр регионального правительства.

Участниками мероприятия станут заместитель губернатора Алексей Райдер, уполномоченный по правам ребенка в регионе Андрей Степанов и заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при губернаторе Мария Морева.

На церемонии вручат нагрудные знаки "Почетный наставник", а также благодарственные письма от заместителя губернатора Тюменской области "За неравнодушие, активное участие и вклад в развитие наставнической деятельности в регионе". Среди награждаемых — педагоги-наставники учреждений сферы дополнительного образования и спорта.

Начальник управления дополнительного образования и воспитания регионального департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Оксана Савинова расскажет о перспективах развития системы наставничества и создании регионального центра.

Подключиться к трансляции мероприятия можно по ссылке.

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# наставничество

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