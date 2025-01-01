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Один человек погиб на пожаре в частном доме в Тобольском районе

Происшествия, 21:03 24 января 2025

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Пожар произошел в частном жилом доме на ул. М. Джалиля в деревне Тоболтура Тобольского района вечером 24 января. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны наблюдалось горение внутри дома, сообщили в пресс-службе МЧС России по Тюменской области.

В тушении было задействовано семь человек, четыре единицы техники от МЧС России, Муниципальной пожарной охраны и добровольцев. Пожар ликвидирован на площади 48 квадратных метров.

В результате происшествия один человек погиб, ещё один получил травмы. Причина пожара устанавливается.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

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