Один человек погиб на пожаре в частном доме в Тобольском районе

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Пожар произошел в частном жилом доме на ул. М. Джалиля в деревне Тоболтура Тобольского района вечером 24 января. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны наблюдалось горение внутри дома, сообщили в пресс-службе МЧС России по Тюменской области.

В тушении было задействовано семь человек, четыре единицы техники от МЧС России, Муниципальной пожарной охраны и добровольцев. Пожар ликвидирован на площади 48 квадратных метров.

В результате происшествия один человек погиб, ещё один получил травмы. Причина пожара устанавливается.