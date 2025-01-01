Посвященные Колокольниковым, Менделееву и 9 Мая гастрофестивали проведут в Тюмени

| Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева

Гастрономические фестивали, посвященные купцам Колокольниковым, Дмитрию Менделееву и Дню Победы организует Сибирская ассоциация в Тюмени в 2025 году.

Грядущие события главе города Максиму Афанасьеву на встрече с представителями малого и среднего бизнеса презентовал соучредитель Сибирской ассоциации рестораторов и отельеров города Филипп Тарасов 24 января.

“Колокольников гастрофест” пройдет с 10 февраля по 10 марта. Как отмечает Филипп Тарасов, событие носит кофейно-кондитерскую и чайную тематику.

“Это хороший повод рассказать об истории города через купажи, локальные продукты, травяные сборы, чаи и кондитерские изделия. Есть множество исследований, одно касается публициста Льва Арнольдова, который оставил воспоминания о дореволюционной гастрономии Тюмени. Он писал, что на улице Царской одна кондитерская соревновалась с другой. Он считал, что наши заведения могут состязаться с петербургским. Вкус публицист увез в другие страны и был амбассадором гастрономической Тюмени”, – рассказал соучредитель Сибирской ассоциации рестораторов и отельеров.

С 1 по 30 апреля продлится “Менделеев гастрофест”. Организаторы хотят, чтобы фестивали продолжали линию культурного кода, популяризацию имен. Участникам события предложат сконцентрироваться на барной культуре, экспериментах в концептуальных вещах.

Также в апреле состоится форум “Эстетика. Репутация. Бренд”. После него с 1 мая стартует фестиваль “Привал Победы”.

“Объявлен Год героев. Близится 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Уверен, для каждого эта дата значима. Мы хотим поддержать, сделать фестиваль “Привал Победы”. В основе – ингредиенты полевой кухни. Используя их, команды заведений раскроют актуальные гастрономические решения”, – добавил Филипп Тарасов.

В рамках фестиваля “Привал Победы” рассматривается возможность открытия тематического фудкорта 9 Мая на площади 400-летия Победы.

На июль намечен семейный фестиваль “Вкусная Тюмень”. Концепция еще не раскрывается. Отметим, летом 2024 года перед шеф-поварами поставили задачу - использовать в блюдах местную минеральную воду.

С 20 сентября по 20 октября пройдет “Сибирь на вкус”.

Напомним, прошлый год в Тюмени был богат на гастрономические мероприятия. Впервые в середине января стартовал фестиваль гастрокультуры “Сибирь на вкус”. Он объединил большое количество рестораторов, шеф-поваров, управленцев и собственников. Событие, прошедшее в концепции исторического ретроспективного исследования, охватило 56 локаций Тюмени и Тобольска. Были разные выпуски события, в том числе посвященные Дмитрию Менделееву. Состоялись тематические ужины, один из них был посвящен 80-летию Тюменской области. Всего организовали пять таких фестивалей.

Филипп Тарасов подчеркнул, что благодаря гастрофестивалям были интересные открытия. Так, например, на одном из них команда гастробара Winchester открыла имя “черной жемчужины русского балета” Тамары Тумановой. Немногие знают, что она родилась в Тюмени.

Сейчас тема развития гастрономического туризма – крупный флагманский проект. Большие усилия прилагаются для того, чтобы это направление туризма активно развивалось, заметил директор Агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов. По его мнению, гастрофестивали вывели событийную повестку на новый уровень.

Инна Пахомова