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Тюменские врачи спасли пациента с аппендицитом и инфарктом

Общество, 08:34 26 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Врачи Областной клинической больницы №2 спасли пациента с аппендицитом и острым инфарктом нижней стенки левого желудочка. 53-летний мужчина поступил в приёмное отделение с жалобами на боль в животе, отдающей в левую лопатку и тошноту, сообщает пресс-служба больницы.

"Абдоминальная форма инфаркта нередкое явление и часто пациенты могут испытывать болевые ощущения преимущественно в области верхней части живота. Коллективно было принято решение о последовательном проведении двух операций - стентировании коронарных артерий и аппендэктомии", - сказала врач-кардиолог ОКБ №2 Анастасия Помигалова.

В ходе операции эндоваскулярные хирурги удалили внутрисосудистым доступом тромб и имплантировали стент. Затем хирурги успешно выполнили удаление аппендикса. На следующие сутки пациент снова почувствовал неприятные ощущения в области груди, были проведены исследования и принято решение о стентировании еще одной артерии со значимым атеросклеротическим поражением.

Некоторое время пациент получал консервативное лечение и находился под наблюдением кардиологической и хирургической службы ОКБ №2. Мужчину выписали в удовлетворительном состоянии.

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# ОКБ №2

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