Тюменские специалисты силовых структур начали подготовку к #СпецоперацииЛед

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Лучшие водители силовых структур: полиции, МЧС, Федеральной службы исполнения наказания, Росрыболовства, Тюменской таможни и ДОСААФ готовятся для выступления на #СпецоперацииЛед на льду реки Туры, которое пройдет 23 февраля 2025 года.

"Проведение мероприятия в День защитника Отечества в Год защитника Отечества накладывает на нас особые обязательства. Мы приглашаем к участию организации и объединения патриотической направленности, очень хочется показать тюменцам что-то новое", - сказал начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

В этот день также пройдут заезды автоспортсменов-дрифтеров и трековые гонки на льду, в которых примут участие лучшие гонщики Урала, в том числе легендарные "волгари".

На обоих берегах набережной планируется провести выставки военной техники, оружия, мастер-классы по сборке и разборке оружия, оказанию первой помощи при ДТП, в которых смогут принять участие будущие защитники Отечества.

Желающим принять участие в мероприятии можно направить информацию на email: gibdd72@msil.ru .