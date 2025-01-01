Чемпионат инженерных войск по армейскому рукопашному бою собрал 17 команд в Тюмени

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

17 команд из разных регионов страны приняли участие в чемпионате инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации по армейскому рукопашному бою 26 января. Соревнования прошли в спортивной школе №3.

На открытии присутствовали почетные гости. В 2024 году участие в традиционном турнире принимает рекордное количество команд, сказал начальник Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала А.И. Прошлякова Дмитрий Евмененко.

"Количество команд растет, потому что увеличиваются и формируются новые части инженерных войск. Мне отрадно видеть, что военно-прикладным видам спорта придается большое значение. Это видно, потому что все команды, которые сегодня выступают приехали подготовленными, экипированными", — произнес генерал-майор и пожелал участникам соревнований достойной и честной борьбы.

Герой Российской Федерации, заместитель начальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища Рустам Сайфуллин подчеркнул, что на соревнованиях представляют боевые части, которые в данный момент доблестно выполняют все поставленные перед ними задачи в зоне специальной военной операции. Нынешние победы куются на полях сражений СВО, будущие победы закладываются в школах, академиях, университетах, на татами и в спортзалах, сказал он. Рустам Сайфуллин добавил, что участники этого турнира формируют фундамент для своих будущих побед.

Главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко поприветствовал участников по поручению полномочного представителя президента России в УФО Артема Жоги. Военные инженеры много времени уделяют технической подготовке, но важнейшее условия успеха военного инженера — это высокая физическая подготовка и, безусловно, занятия рукопашным боем, спортивными единоборствами. По словам Дмитрия Кузьменко, это помогает командирам и будущим командирам достойно выполнять поставленные боевые задачи и добиваться победы на фронтах, в зоне действия специальной военной операции.

Команды приехали из разных регионов страны, начиная от Приморского края и заканчивая западными рубежами, всего 117 участников, отметил начальник кафедры физической подготовки Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, полковник Дмитрий Яковлев. Проходит отбор к чемпионату Вооруженных сил Российской Федерации, который состоится в Чите в марте 2025 года. По окончанию этих соревнований будет сформирована команда инженерных войск.

"Армейский рукопашный бой — военно-прикладной вид спорта. Это универсальная боевая система подготовки военнослужащих к ведению боевых действий. Она включает в себя различные приемы из различных видов единоборств. Все это помогают нашим военнослужащим выполнять задачи, в том числе и в зоне специальной военной операции", — заключил Дмитрий Яковлев.

Участники соревнований отметили высокий уровень организации. Турнир сильный, все соперники хорошие, настроенные на победу, сказал Роман Курдаков, который служит в 210-м Гвардейском Ковельском краснознаменном учебном центре. Он занимается рукопашным боем с кадетских лет, затем продолжил в стенах тюменского училища. Рукопашный бой, по словам молодого мужчины, помогает во всем: и в бою, и в жизни. В первую очередь, это дисциплина, воспитание, к этому нужно стремиться всем, сказал Роман.

Инна Пахомова