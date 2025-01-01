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Чемпионат инженерных войск по армейскому рукопашному бою собрал 17 команд в Тюмени

Общество, 17:01 26 января 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

17 команд из разных регионов страны приняли участие в чемпионате инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации по армейскому рукопашному бою 26 января. Соревнования прошли в спортивной школе №3.

На открытии присутствовали почетные гости. В 2024 году участие в традиционном турнире принимает рекордное количество команд, сказал начальник Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала А.И. Прошлякова Дмитрий Евмененко.

"Количество команд растет, потому что увеличиваются и формируются новые части инженерных войск. Мне отрадно видеть, что военно-прикладным видам спорта придается большое значение. Это видно, потому что все команды, которые сегодня выступают приехали подготовленными, экипированными", — произнес генерал-майор и пожелал участникам соревнований достойной и честной борьбы.

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Герой Российской Федерации, заместитель начальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища Рустам Сайфуллин подчеркнул, что на соревнованиях представляют боевые части, которые в данный момент доблестно выполняют все поставленные перед ними задачи в зоне специальной военной операции. Нынешние победы куются на полях сражений СВО, будущие победы закладываются в школах, академиях, университетах, на татами и в спортзалах, сказал он. Рустам Сайфуллин добавил, что участники этого турнира формируют фундамент для своих будущих побед.

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Главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко поприветствовал участников по поручению полномочного представителя президента России в УФО Артема Жоги. Военные инженеры много времени уделяют технической подготовке, но важнейшее условия успеха военного инженера — это высокая физическая подготовка и, безусловно, занятия рукопашным боем, спортивными единоборствами. По словам Дмитрия Кузьменко, это помогает командирам и будущим командирам достойно выполнять поставленные боевые задачи и добиваться победы на фронтах, в зоне действия специальной военной операции.

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Команды приехали из разных регионов страны, начиная от Приморского края и заканчивая западными рубежами, всего 117 участников, отметил начальник кафедры физической подготовки Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, полковник Дмитрий Яковлев. Проходит отбор к чемпионату Вооруженных сил Российской Федерации, который состоится в Чите в марте 2025 года. По окончанию этих соревнований будет сформирована команда инженерных войск.

"Армейский рукопашный бой — военно-прикладной вид спорта. Это универсальная боевая система подготовки военнослужащих к ведению боевых действий. Она включает в себя различные приемы из различных видов единоборств. Все это помогают нашим военнослужащим выполнять задачи, в том числе и в зоне специальной военной операции", — заключил Дмитрий Яковлев.

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Участники соревнований отметили высокий уровень организации. Турнир сильный, все соперники хорошие, настроенные на победу, сказал Роман Курдаков, который служит в 210-м Гвардейском Ковельском краснознаменном учебном центре. Он занимается рукопашным боем с кадетских лет, затем продолжил в стенах тюменского училища. Рукопашный бой, по словам молодого мужчины, помогает во всем: и в бою, и в жизни. В первую очередь, это дисциплина, воспитание, к этому нужно стремиться всем, сказал Роман.

Инна Пахомова

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# армейский рукопашный бой , инженерные войска

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