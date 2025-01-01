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Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Тюменской области выросла на 12,6% за неделю

Общество, 17:43 27 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 12,6% выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом в Тюменской области за неделю, с 20 по 26 января. В структуре установленных респираторных вирусов отмечаются вирусы гриппозной и негриппозной этиологии. Доля вирусов гриппа составила 12%, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Для профилактики острых респираторных вирусных инфекций специалисты советуют тщательно мыть руки с мылом, промывать полость носа после посещения общественных мест, проветривать помещения и делать влажную уборку. В местах скопления людей желательно использовать маску, избегать тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания.

Также важно вести здоровый образ жизни, употреблять в пищу продукты, содержащие витамин С.

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# грипп , ОРВИ , Роспотребнадзор

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