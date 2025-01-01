В Тюменскую область в 2024 году переехали 153 соотечественника

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменскую область в 2024 году по программе переселения соотечественников переехали153 человека. В их числе – врачи, учителя, инженеры, аграрии, представители IT-сферы, бухгалтеры, водители, механизаторы и другие специалисты, сообщает информационный центр регионального правительства.

При этом 31,7% переселенцев имеют высшее образование, 48,8% – среднее профессиональное и 19,5% – общее среднее. Участники программы получают поддержку в адаптации к новым условиям жизни: помощь в поиске жилья, оформление необходимых документов, содействие в обустройстве быта.

Программа была запущена в 2013 году. Благодаря ей в Тюменскую область приехали жить более 3 тыс. соотечественников и членов их семей.

В 2025 году программа продолжит свою работу. Уточнить подробную информацию можно в департаменте труда и занятости населения Тюменской области по телефонам: (3452) 42-60-33; 42-61-26 или на сайте.