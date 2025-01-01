Россиянам повысят размеры 40 выплат и пособий

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 40 различных социальных выплат и пособий проиндексируют на 9,5 % с 1 февраля. Решение принято правительством РФ.

Увеличение коснется ежемесячных выплат, которые получают ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, чернобыльцы, Герои России, Герои Труда, люди с инвалидностью всех трех групп.

Индексация коснется семьей с детьми. Увеличится размер материнского капитала: на первого ребенка до 690,3 тыс. рублей, на второго и последующих – 912,2 тыс. рублей. Единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 26,9 тыс. рублей.

Ежегодно станут индексировать ежемесячную выплату по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства первой группы. Раньше такие суммы были фиксированными.

Также будут дополнительно проиндексированы страховые пенсии для работающих и неработающих пенсионеров до уровня фактической инфляции за 2024 год. Доплату за январь пенсионерам перечислят в феврале.

"Необходимые ресурсы для выполнения всех этих обязательств перед гражданами предусмотрены как федеральным бюджетом, так и Социальным фондом. Важно, чтобы люди в каждом регионе получали положенные им средства своевременно и в полном объеме", – подчеркнул председатель правительства Михаил Мишустин.