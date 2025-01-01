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В Тюменской области 115 пар зарегистрировали брак в Татьянин день

Общество, 16:38 27 января 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

115 пар зарегистрировали брак в Тюменской области в Татьянин день, 25 января. Среди невест восемь носили имя Татьяна.

Об этом сообщает областное управление ЗАГС. Всех новобрачных поздравили с первым семейным праздником, пожелали испытывать только яркие эмоции, тёплые чувства и крепко держать друг друга за руку в любых ситуациях.

25 января - это еще и первая зеркальная дата 2025 года. Напомним, в последнюю такую дату прошлого года - 24.12.2024 - свои отношения узаконили 79 пар региона.

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# ЗАГС , семья

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