В Тюменской области 115 пар зарегистрировали брак в Татьянин день

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

115 пар зарегистрировали брак в Тюменской области в Татьянин день, 25 января. Среди невест восемь носили имя Татьяна.

Об этом сообщает областное управление ЗАГС. Всех новобрачных поздравили с первым семейным праздником, пожелали испытывать только яркие эмоции, тёплые чувства и крепко держать друг друга за руку в любых ситуациях.

25 января - это еще и первая зеркальная дата 2025 года. Напомним, в последнюю такую дату прошлого года - 24.12.2024 - свои отношения узаконили 79 пар региона.